Confiança pós-título pode embalar o Bahia no Brasileirão

O tricampeonato da Copa do Nordeste foi a meta desejada e alcançada pelo Bahia no primeiro semestre. Agora, que venha o Brasileirão. E depois de tanta euforia causada pelo título conquistado na quarta-feira, 24, a confiança aumentou.

Em entrevista ao Esporte Interativo, nesta quinta, 25, o zagueiro e capitão Tiago falou sobre o objetivo do elenco tricolor na Série A. “Não é demais pensar que podemos conseguir uma Libertadores. A gente sabe da força da nossa equipe, principalmente em casa. Então, se fizermos um primeiro turno bem feito, a gente acredita que sim. Queremos mirar alguma coisa lá em cima para pelo menos conseguir algo próximo”, explicou.

Alcançar o torneio continental – ficar entre os seis primeiros da Série A – seria um feito para o Bahia, ainda considerado um clube que brigará contra a degola.

Já o diretor de futebol do Tricolor, Diego Cerri, em entrevista exclusiva por telefone, foi cauteloso. “Equipes como o Bahia, com um orçamento menor, precisam se preocupar em não ficar perto do rebaixamento. Mas a meta é a mais positiva possível. Pensar em Sul-Americana e, quem sabe, sonhar em algo melhor”, disse.

Atual sétimo colocado do Brasileirão com três pontos – enfrenta o Botafogo neste domingo, no Rio –, o Bahia precisa manter as boas peças e reforçar o elenco. Para isso, a renovação com o próprio zagueiro Tiago é importante.

“Faltam apenas questão de documentação, detalhes”, garantiu Cerri. Sobre a duração do novo vínculo, deve ser de três anos. “A ideia é essa”, falou o diretor de futebol.

Saída de Régis?

Nesta quinta, rumores ganharam força na internet sobre uma possível saída de Régis. Atleta do Sport, o meia tem contrato com o Bahia até o fim do ano. Segundo Cerri, ele segue no Fazendão.

“Não tem nada. Jogadores se destacam e chamam atenção de outras equipes, mas o Bahia não está disposto a abrir mão de ninguém. Ainda temos a possibilidade de preferência de compra”, explicou o diretor de futebol.

Sobre contratações, Cerri deu a entender que Gustavo Ferrareis, 21 anos, meia do Internacional, será tricolor. “Está quente”, confirmou.

Em 2017, o paulista de Bauru fez três jogos pelo Colorado. Em 2016, foram 33 partidas e três gols.

Perguntado sobre o perfil das contratações para o Brasileirão, Diego Cerri explica que os reforços “vão chegar para fortalecer o elenco, mas que titularidade depende do desempenho no Bahia”.

adblock ativo