Condição física de Rodrigão chama a atenção nas redes sociais

Basta ser ligado em futebol para saber que os holofotes estão voltados para Rodrigão. A fama do atacante do Bahia, porém, aumentou quando ele levantou a camisa e exibiu sua barriga saliente, no jogo contra o Grêmio. Como diz o ditado: ‘Caiu na rede é peixe’! A imagem que mostra a “pança” do atleta foi motivo de burburinho nas redes sociais entre amantes do esporte. Seria ele o mais novo Walter, do Atlético Goianiense?

No site do clube, o peso do jogador é 86 kg. Será que corresponde ao atual? A assessoria do Tricolor não entrou em detalhes, mas o público entrou na brincadeira. “Com esse físico, daria para lutar sumô. A maioria dos futebolistas sofre com esse ‘probleminha’ graças ao bom e velho churrasco nos dias de folga”, diz o rubro-negro Felipe Jordan, 22 anos. “O estado físico dele lembra Ronaldo Fenômeno quando jogava. Não corria, não tem pique”, diz a rubro-negra Lorena Nascimento.

De acordo com o médico do Bahia, Luiz Sapucaia, o atacante está acima do peso, mas ele acredita que isso não o atrapalha no campo. “O atleta passou mais de 30 dias parado devido à lesão no pé, mas já voltou às atividades e está fazendo tratamento, dieta, além do treino”, afirma Sapucaia.

Rodrigão havia se pronunciado: “Recebi mensagens, ligações e vi comentários, além da foto não agradável. É complicado para a gente! O cara não tá no meu dia a dia. Falar é fácil, difícil é ser eu”, disse.

