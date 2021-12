Comunicólogo diz que Bahia fez história ao publicar lista

O jornalista e professor de ética da Unijorge, Paulo Leandro, afirmou, em post no blog Resenhando Futebol Clube, que "o Bahia fez história no jornalismo ao expor publicamente seus investimentos paralelos e clandestinos em comunicação".

"As consequências de revelar nomes, números e notas fiscais destes bastidores antes invisíveis à sociedade baiana implicam provocar no tricolor e no consumidor de informação esportiva de um modo geral a curiosidade de se perguntar que tipo de notícia se divulga e como ela se constrói", escreveu.

O pesquisador ressalta que esta relação é antiga. Segundo ele, a crônica esportiva conservou traços que podem ser atribuídos à imprensa joanina ou áulica do início do século XIX. "O efeito retardado desta imprensa é a longa permanência de cartolas à frente dos clubes, muitos deles desenvolvendo carreira política, divulgando-se embutido no conteúdo esportivo".

Nada irregular

Os radialistas citados pelo dossiê negam qualquer tipo de irregularidade. De acordo com eles, os repasses feitos a eles eram para publicidade de campanhas do clube, como o TOB. Sobre as passagens, disseram que eram repassadas em troca de publicidade nas rádios.

"Para anunciar, eles pagam. Quando não pagavam com dinheiro, faziam com passagens. Isso é normal", disse o radialista Jaílson Baraúna. "A nova direção me procurou e pediu que desse publicidade, de cortesia, à campanha do sócio-torcedor. Se tivesse cobrado pela publicidade era jabá?", questionou Edson Marinho, da Metrópole FM.

