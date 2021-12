Comemore com a gente: mande fotos da festa pelo Baianão

A torcida tricolor ainda está em êxtase com o título do Baianão, após o Bahia conquistar o título do Campeonato Baiano 2014 contra o Vitória, na noite de domingo, 13, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Muitos torcedores saíram nesta segunda-feira, 14, vestidos com a camisa do tricolor, além de se ver uma verdadeira invasão de carros nas ruas ornados com a bandeira do Esquadrão de Aço.

Em menor número no estádio, a torcida do Bahia fez bonito. Foram 3.200 torcedores do time tricolor que compareceram ao estádio e viram o Esquadrão conquistar o 45º título do Baianão, título que o Bahia não conquistava desde 2012.

Se você tirou fotos e fez vídeos com a família e amigos comemorando o Baianão 2014, compartilhe conosco por meio do WhatsApp A TARDE: 9601-0020. O conteúdo poderá ser divulgado no Portal A TARDE.

Veja as primeiras fotos enviadas pelos internautas

<GALERIA ID=19132/>

adblock ativo