Começa venda para jogo decisivo do Bahia na Sul-Americana

Os ingressos para partida entre Bahia e Nacional da Medellín já estão disponíveis para a torcida tricolor. O jogo vale pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e acontece nesta quinta-feira, 24, às 18h30 (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

O torcedor tricolor pode comprar sua entrada na Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador até quarta-feira, 23. A partir desta terça, 22, os bilhetes podem ser encontrados nos guichês do estádio.

Os ingressos custam R$15 (meia) e R$30 (inteira) para o Super Norte, setor exclusivo para os tricolores, e a partir de R$25 (meia) e R$50 (inteira) para os outros setores. Os portões do estádio estarão abertos a partir das 16h30.

Para se classificar diretamente as quartas de final da competição, o Bahia precisa ganhar do Nacional por mais de um gol de diferença. Caso vença por 1 a 0, o placar do jogo de ida na Colômbia, a decisão vai para as para as cobranças de pênalti.

