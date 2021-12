Começa venda de ingressos para estreia do Bahia no Nordestão

Já estão a venda os ingressos para a estreia do Bahia na Copa do Nordeste, que acontece neste sábado, 19, às 18h30 (horário de Salvador), contra o Itabaiana-SE, no estádio de Pituaçu.

Os ingressos para a partida custam R$ 25 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira), preço da meia entrada. Segundo a nota enviada pelo clube, os sócios do programa TOB (Torcedor Oficial do Bahia) que estiverem com o cartão dentro da validade de um ano terão acesso ao jogo. Crianças até 10 anos de idade, acompanhadas por pais ou responsável, têm gratuidade, mediante apresentação de RG.

Veja os pontos de venda de ingressos para o jogo entre Bahia x Itabaiana:

- Loja 88 do Pituba Parque Center (09:00 às 19:00)

- Bilheteria de Pituaçu (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Outlet Center (Cidade Baixa) (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Brotas Center (09:00 às 17:00)

- Sede de Praia da Boca do Rio (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Caminho de Areia(09:00 às 17:00)



adblock ativo