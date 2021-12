Começa venda de ingressos para Bahia e Vitória da Conquista

Os torcedores do Bahia e do Vitória da Conquista já podem adquirir o ingresso para o jogo deste domingo, 14, às 16 horas, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano 2013. As vendas começaram nesta quinta-feira, 11, na bilheteria de Pituaçu, da Arena Fonte Nova, na loja 88, no Caminho de Areia, e na Casa do Tricolor, que fica na Avenida Manoel Dias ou pela internet.

Os bilhetes podem ser adquiridos até domingo, 14, sendo que o ingresso não será comercializado no sábado, 13, na Arena Fonte Nova por conta do jogo do Vitória e Botafogo. Nos demais postos, a venda acontece normalmente.

adblock ativo