Com zagueiros no DM, Bahia retoma treinos no Fazendão

Os jogadores do Bahia voltaram aos treinos na tarde desta segunda-feira, 27, no Fazendão, após a derrota para o Santos, no último final de semana. O elenco tricolor deu início a preparação para encarar o Ceará, nesta quarta-feira, 29, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em confronto atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes das atividades do dia, a comissão técnica reuniu todos os atletas no campo para uma convsersa. Em seguida, como já é de praxe, parte do grupo que atuou mais de 45 minutos em São Paulo realizou um trabalho regenerativo. Já os demais jogadores, inclusive os que foram poupados diante do time santista, fizeram um treino coletivo sob o comando do treinador Enderson Moreira.

Os zagueiros Tiago e Douglas Grolli, que deixaram a Vila Belmiro lesionados, ficaram no departamento médico e dificilmente enfrentarão o Vozão. Já o volante Elton está suspenso pelo terceiro amarelo e está fora do embate.

Os atletas finalizam a preparação para encarar o Ceará com um treino na manhã desta terça, 28, no Fazendão. Depois, a delegação do Bahia embarca para Fortaleza, onde fica concentrada até minutos antes da partida.

adblock ativo