Com William Barbio em campo, reservas treinam no Fazendão

Depois de ser derrotado em casa e cair para a nona colocação, o Bahia voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, 12, e deu início à preparação para o duelo com o Atlético-MG, na próxima quarta, 14.

O técnico Cristóvão Borges comandou um coletivo com os atletas que não começaram jogando a última partida. O atacante recém-contratado William Barbio participou do segundo treinamento com bola.

O lateral Madson, que ficou de fora cumprindo suspensão pela expulsão no confronto com o Atlético-PR, também esteve em campo.

Os titulares fizeram somente um trabalho de regeneração muscular na academia.

Os atletas retornam ao batente na manhã desta terça, 13, quando Cristóvão deve definir o time que vai encarar o atual campeão da Libertadores. Após o treino, a delegação embarca para Minas Gerais.

adblock ativo