Com volta de Juninho, Bahia decide vaga contra América-MG

Então titular absoluto do meio campo tricolor, Juninho perdeu espaço no time de Doriva desde o Ba-Vi decisivo do Baianão. Com a lesão de Paulo Roberto na estreia da Série B, o volante ganha nova chance nesta quarta-feira, 18, agora em sua posição de origem, contra o América-MG, pela partida de volta da 2ª fase da Copa do Brasil. A bola rola na Fonte Nova a partir das 21h45.

Contratado logo no início da temporada, Juninho chegou como titular do técnico Doriva. Devido ao seu passe de qualidade e bom chute de longa distância, passou a atuar mais como meia, apesar de afirmar em diversas entrevistas que preferia jogar como segundo volante.

"Todo atleta gosta de jogar em sua posição. Se o professor Doriva optar por mim, espero fazer um bom jogo", comentou o volante em coletiva nesta terça, 17, antes do treinamento.

Presente na escalação inicial de 19 das 26 partidas do Bahia em 2016, o jogador já marcou 5 gols, sendo decisivo nos dois jogos da classificação contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Depois de sua criticada atuação no Ba-Vi de ida da final do Campeonato Baiano, Juninho acabou retirado do time titular.

A saída de Paulo Roberto, que ocupou a vaga nas ultimas três partidas e se recupera de uma pancada no rosto sofrida contra o Avaí, oferece ao volante uma chance de reconquistar a confiança do comandante tricolor.

"Acho que se Doriva optar por mim, eu devo atuar na posição que gosto mais, de segundo homem no meio campo, que chega de frente para surpreender no ataque", afirmou Juninho.

Sobre a dificuldade do confronto, o volante mostrou confiança no elenco tricolor apesar das credenciais dos visitantes. "Sabemos que é uma equipe qualificada, campeã mineira em cima de dois grandes times, mas acho que vamos fazer um grande jogo diante nossa torcida e conseguir a classificação".

Mesmo time

No último preparativo antes da partida, realizado em Pituaçu, Doriva comandou um treino tático e deve manter o mesmo time que venceu o Avaí no sábado, com a exceção de Juninho no lugar de Paulo Roberto. Na parte final da preparação, o técnico apostou nas bolas paradas, simulando situações em cobranças de faltas e escanteios.

Ainda em recuperação, os atacantes Hernane e Edigar Junio, o meia Rômulo e o volante Yuri seguiram na academia do Fazendão. Os atletas seguem como dúvidas para partida de sábado, contra Paraná, pela 2ª rodada da Série B.

O Bahia busca sua 3ª classificação na Copa do Brasil em confrontos com o América-MG. Nos únicos dois encontros no torneio, em 1997 e 2014, a equipe empatou na partida de ida e venceu na Fonte Nova. Dois anos atrás, o Tricolor empatou em 0 a 0, como nesta edição, e bateu o Coelho por 2 a 1, com gols de Branquinho e Rafinha diante sua torcida.

Para avançar nesta quarta, o esquadrão precisa de uma vitória simples, enquanto o Coelho pode se classificar se conseguir um empate com gols. Em caso de novo 0 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar para a 3ª fase vai enfrentar o vencedor do confronto entre Flamengo e Fortaleza. Na partida de ida, o Leão do Pici venceu por 2 a 1 no Castelão.

William Barbio

Para a partida decisiva na Fonte Nova, o time do técnico Givanildo Oliveira pode ter a estreia de um novo contratado, velho conhecido da torcida tricolor. Trata-se do atacante William Barbio, 23, que teve passagens pelo Bahia entre 2013 e 2014.

O ataque do Coelho vai ter o desfalque de Victor Rangel, que atuou na partida de ida contra o Bahia e esta lesionado. Bruno Sávio deve assumir a vaga. Outro atacante que podia ser opção para Givanildo Oliveira mas também não viajou foi o baiano Borges, que se recupera de lesão

