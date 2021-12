Com volante regularizado, Gustavo vira única dúvida

O volante Paulo Roberto foi o último dos seis reforços contratados até então pelo Bahia a ser regularizado. O nome do jogador, emprestado pelo Audax-SP até o fim de 2016, apareceu nesta quinta-feira, 28, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, assim, o técnico Doriva passou a ter apenas uma dúvida para a estreia do Tricolor no Campeonato Baiano, domingo, 31, às 16h, no estádio de Pituaçu, contra a Juazeirense.

Com os novatos Paulo Roberto, Danilo Pires, Juninho, Luisinho, Edigar Junio e Hernane confirmados na equipe titular, a interrogação fica por conta do veterano zagueiro Gustavo. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante o treinamento tático de quarta, 27, e, desta quinta, trabalhou apenas a parte física na academia.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o beque não sente mais dores e passará por um exame de imagem nesta sexta, 29. Caso não seja detectada lesão, ele treina à tarde, no Fazendão, e joga no domingo.

No entanto, se ele for vetado, o zagueiro da base Éder está de prontidão e treinou no time de cima na atividade tática desta quinta, em Pituaçu. O atleta de 20 anos renovou contrato até o final de 2017 na última quarta. Nesta quinta, foi a vez de outro defensor estender seu vínculo. Também aos 20 anos, Rodrigo, chamado para treinar com os profissionais ontem, assinou até dezembro de 2018.

Além do trabalho tático, Doriva promoveu no palco da estreia treinos de fundamentos e de bolas paradas, com ênfase nas cobranças frontais.

Ingressos à venda

Começa nesta sexta, a venda de ingressos para a partida de domingo, que acontece em Pituaçu apesar de o mando de campo ser da Juazeirense. A comercialização terá início às 9 horas, nas bilheterias do estádios. Os valores são R$ 30 para a arquibancada e R$ 50 para as cadeiras.

