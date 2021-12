Com visita de ex-artilheiro, Tricolor realiza último treino em Goiânia

Já em Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira, 4, às 20h30 (horário da Bahia), pela 34ª rodada da Série B, o Bahia utilizou o CT do Goiás para fazer o último treinamento antes do duelo.

O treino desta quinta, 3, comandado pelo técnico Guto Ferreira, foi focado na parte tática. Em outro momento, o time também treinou bola parada.

Um visitante especial apareceu nesta quinta na preparação tricolor: o atacante Nonato, 7º maior artilheiro da história do clube, com 125 gols. Ele assistiu a preparação, encontrou com a comissão técnica do Esquadrão e ganhou uma camisa do clube personalizada.

Contra o Vila, o Tricolor não terá desfalques por cartão ou contusão. O volante Luiz Antonio e o atacante Misael retornam ao plantel após cumprirem punição.

adblock ativo