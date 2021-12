Com 'videoaula', Bahia encerra preparação para pegar o líder

As atividades no Fazendão saíram da rotina nesta terça-feira, 3. Antes de começar as atividades com bola no gramado, a comissão técnica reuniu os jogadores em uma sala onde foram assistidos vídeos do jogo contra a Portuguesa e algumas das últimas partidas do Cruzeiro, próximo adversário tricolor e líder do Brasileirão.

A "videoaula" serviu para apontar os erros do time, assim como pontos fracos do adversário que devem ser explorados no duelo desta quarta-feira, 4, na Arena Fonte Nova.

Já com bola rolando, o técnico Cristóvão Borges comandou um trabalho em campo reduzido e jogadas de bola parada. O único atleta que não participou das atividades foi o volante Rafael Miranda, poupado pelo departamento médico.

No entanto, o jogador foi reavaliado e não teve apontada lesão na coxa esquerda. Com isso, o atleta deve ser relacionado para a partida.

O Bahia é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, enquanto o Cruzeiro é o primeiro, com 34, e detentor do melhor ataque da competição.

adblock ativo