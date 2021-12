Com vantagem, Bahia recebe Serrano em jogo decisivo

Com a vantagem do empate para passar à final do Campeonato Baiano 2014, o Bahia recebe o Serrano neste sábado, 29, às 16h, na Arena Fonte Nova. O primeiro jogo das semifinais, em Teixeira de Freitas, terminou empatado em 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos terá a volta do argentino Maxi Biancucchi, afastado por contusão. O atacante está relacionado para a partida, mas deve começar no banco, ao lado de Rafinha, outro que volta de lesão.

Já o atacante Rhayner, com dor na panturrilha, ficou de fora do último treino, nesta sexta-feira, 28, e é dúvida para a partida. Ele será reavaliado neste sábado para saber se tem condições de entrar em campo. Outra dúvida é o lateral Guilherme Santos. Com um incômodo na coxa, ele também será reavaliado.

Sem eles, a tendência é que o treinador escale os garotos Pará na lateral esquerda e Jeam no ataque. O meia Lincoln, que era dúvida, treinou normalmente na sexta e joga. O lateral-direito Galhardo terá que passar uma cirurgia por conta de uma torção no tornozelo. A previsão é que ele fique de fora por 60 dias.

Selo comemorativo

A equipe entrará em campo com um selo comemorativo na manga da camisa. O símbolo faz alusão ao aniversário do primeiro título brasileiro, conquistado em 1959, e que completa 54 anos neste sábado.

