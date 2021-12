Com vantagem, Bahia enfrenta Juazeiro por vaga na final

Mesmo vencendo apenas dois jogos em nove disputados no estadual deste ano, o Bahia está muito perto de garantir uma vaga para a final do campeonato baiano de 2013. Para isto, o time comandado pelo técnico Joel Santana pode perder por até um gol de diferença para o Juazeiro, na partida deste sábado, 4, às 18h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, válida pelo segundo confronto das semifinais da competição.

Tarimbado em decisões estaduais, o treinador do tricolor baiano rechaça qualquer clima de favoritismo diante do adversário após o triunfo por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal, disputado na última quarta-feira na Arena Fonte Nova. "Não existe isso de já ganhou no futebol. O Juazeiro provou que foi melhor do que nós no decorrer do campeonato".

Este discurso de precaução se mantêm na indefinição do time que começa o jogo contra o Juá. Na última partida, Joel surpreendeu ao escalar o jovem Feijão entre os titulares. Neste sábado, o treinador terá vários desfalques, entre eles o próprio Feijão, que saiu machucado ainda no primeiro tempo contra o Juazeiro na Fonte Nova.

Os outros desfalques, entre aqueles considerados atletas do time titular, são o meia Rosales e o atacante Obina. Fahel, que cumpriu suspensão no último jogo, e Hélder, recuperado de dores no pé, reforçam a equipe.

Mesmo sem divulgar o time, o setor defensivo não deve ter modificações, com a manutenção do zagueiro Demerson como titular, deixando Danny Morais no banco. No meio campo, Fahel retorna ao time titular no lugar de Feijão, machucado. Hélder aparece como opção, podendo ocupar a vaga de Toró ou Diones.

Mudança tática - O Juazeiro terá apenas uma mudança em relação a derrota para o Bahia. Com a expulsão do volante Daniel, Joãozinho e Rafael Pitbull disputam uma vaga no time titular. Entretanto, o treinador do Juá, Janílson Silva pode mudar a forma de jogar da equipe. "Eu tenho em mente três formações possíveis com duas variações táticas. Vai ser um jogo difícil, mas temos condições de reverter a situação".

