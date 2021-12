Com vantagem, Bahia encara Atlético por vaga na decisão do Estadual

Mais que amigos e parceiros, artilheiros. Com a intensa sequência de jogos do Bahia nesta temporada, os centroavantes Gilberto e Fernandão têm se alternado no comando do ataque tricolor desde o retorno regular do camisa 20 aos gramados na goleada sobre o Jequié.

Não deve ser diferente nesta quarta-feira, 27, quando é esperado que Gilberto volte ao time titular na partida contra o Atlético de Alagoinhas, às 21h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano.

Apesar da vantagem conquistada na partida de ida, podendo perder nesta quarta por até dois gols de diferença para avançar à final do Baiano, o Esquadrão precisa vencer o jogo em Alagoinhas para garantir a vantagem de decidir em casa o segundo jogo das finais do estadual.

Então, o Tricolor conta com a boa fase da dupla para ter a chance de conquistar o título do Baianão diante de sua torcida.

Como o técnico Enderson Moreira já deixou claro que não pensa – no curto prazo – em escalar os dois juntos, o revezamento dos atletas é uma realidade que deve permanecer nos próximos jogos.

A alternância será importante pelo fato de o Bahia ter três jogos decisivos, todos fora de casa, em apenas sete dias: além da semifinal do Baiano, nesta quarta, no sábado o Esquadrão enfrenta o Sampaio Correa, no Maranhão, pela última rodada da primeira fase do Nordestão; e depois pega na terça o CRB, em Alagoas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Melhor ataque do país

O momento do setor ofensivo do Esquadrão é ótimo: com 40 gols, o Bahia é o time que mais marcou em 2019. Também é do Tricolor o atleta que mais fez gols este ano: Gilberto, com 13 tentos, empatado com Jefinho, do Potiguar de Mossoró.

Entretanto, como o time usou na maioria dos jogos do Baianão formação alternativa, Gilberto só jogou em quatro partidas pelo estadual, marcando apenas dois gols. Já Fernandão, que anotou quatro dos seus cinco tentos na atual passagem pelo Bahia no jogo contra Jequié, virou o artilheiro do Esquadrão no torneio.

Mas se Gilberto lidera os gols em 2019, Fernandão aparece na frente no total de tentos marcados com a camisa do Bahia, em uma briga que promete seguir até o fim da temporada. O camisa 20 tem 23 gols em 46 jogos pelo Esquadrão (média de 0,5 gol por jogo), enquanto Gilberto soma 22 gols em 40 partidas (média um pouco melhor, de 0,55 gol por jogo).

Outras mudanças

Depois do triunfo sobre o Salgueiro, Enderson Moreira indicou que poderia rodar a equipe na partida desta quarta, devido ao desgaste dos atletas e também pensando na sequência das três partidas decisivas por três competições diferentes.

“Três decisões, precisamos estar concentrados. Vamos ter que usar muito nosso grupo. A gente não consegue manter a equipe nas três partidas. Temos que avaliar, tomar decisões”.

Na terça, 26, o Bahia fez o último treino antes do jogo, sem a presença da imprensa. Enderson não indicou quais jogadores podem ficar fora.

Mas já é certo que o goleiro Douglas novamente não atua, por não estar recuperado da pancada nas costas que levou no jogo de ida contra o próprio Atlético de Alagoinhas.

Além de Douglas, outro que está no departamento médico do time considerado titular é o zagueiro Jackson. Ele passou na segunda-feira por uma cirurgia no rosto devido a uma pancada levada no jogo contra o Salgueiro, e tem previsão de retorno só no fim de maio. Também entra na lista o volante Gregore, que se recupera de lesão e só deve retornar em maio.

Carcará tem artilheiro

Precisando vencer por três gols de diferença para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, o Atlético aposta na força do seu ataque. Este foi o melhor da primeira fase do estadual, empatado com o Bahia, com 19 gols, 13 deles marcados pela dupla João Neto (artilheiro da competição, com oito tentos) e Peixoto (cinco gols).

adblock ativo