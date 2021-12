Com vantagem, Bahia decide vaga na final contra Ceará

Depois do bom resultado obtido fora de casa, o Bahia enfrenta nesta terça-feira, 26, às 21h45, o Ceará, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste.

Em Fortaleza, na semana passada, o Esquadrão venceu com o gol solitário de Élber e agora pode se classificar com um empate na Fonte. O Ceará precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença ou até mesmo por um, caso faça dois gols ou mais. Uma vitória por 1 a 0 para o lado cearense é o único placar que leva o jogo para os pênaltis.

A equipe que avançar vai enfrentar na decisão o vencedor do jogo entre ABC e Sampaio Corrêa, que duelam na quinta, em Natal. O time do Maranhão venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em São Luís.

Com um ambiente mais favorável após a chegada do técnico Enderson Moreira, que assumiu no lugar de Guto Ferreira, o Bahia chega com confiança para a decisão, mas o discurso do treinador é de cautela. Para ele, a situação não é tão favorável como pode parecer. “É uma vantagem mínima, então a gente não pode sentar em cima dessa vantagem e fazer um jogo simplesmente com o perfil de administrar o adversário”, alertou Enderson em entrevista nesta segunda, 25, no Fazendão.

Desfalques no ataque

O Esquadrão não contará com o centroavante Kayke, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa no último jogo contra o Ceará. A única opção para a posição é o jovem Geovane Itinga. Isso porque Edigar Junio e Júnior Brumado seguem lesionados

No último jogo, a opção para a saída de Kayke foi a entrada de Élber, que mesmo não sendo centroavante de oficío, acabou jogando avançado e marcou o gol do triunfo Tricolor.

Segundo Enderson, sua preferência é jogar com um atleta como referência no ataque, porém ele ainda não decidiu como será a escalação para o jogo desta terça.

“Lamentavelmente a gente não tem opção de jogadores centralizados, quem a gente tem é o Itinga, que é um jovem ainda da base, preciso conhecer um pouquinho. Estou avaliando bem o que pode ser melhor para a equipe, talvez fazer uma adaptação como aconteceu no jogo contra o Ceará, talvez iniciar com o Itinga. Estou pensando, mas ainda temos algum tempinho para tomar essa decisão”.

adblock ativo