Com um gol relâmpago, Bahia vence e encaminha classificação

Se no início do Campeonato Baiano o time demorou de engrenar, a classificação praticamente encaminhada de forma antecipada pode trazer ares de tranquilidade ao Bahia nas próximas semanas. E para embalar o bom momento e tentar manter a sequência, o Esquadrão recebeu o Jacuipense neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, bateu por 2 a 1 e seguiu para o seu quinto jogo sem derrota.

Os três pontos foram garantidos graças ao gol relâmpago de Branquinho, logo aos nove segundos de bola rolando, e Titi, no final da primeira etapa. Thiago Alagoano, meio "sem querer", ainda diminuiu para o Leão do Sisal, mas parou por aí.

As duas equipes atuaram durante grande parte do segundo tempo com dez homens em campo - Lucas Fonseca e Marcel foram expulso aos 12 minutos. O zagueiro tricolor, inclusive, levou o terceiro amarelo antes de ser expulso e corre o risco de desfalcar a equipe no Ba-Vi da última rodada da segunda fase, no dia 23 de março.

Com o resultado, o Bahia subiu a 11 pontos no Grupo 3 e disparou na liderança da chave e com um simples empate na próxima rodada confirma a vaga na semifinal. Juazeirense e Catuense, que seguem logo abaixo na classificação, têm cinco pontos e mais seis a disputar.

O Jacuipense, por sua vez, iniciou a rodada ainda sonhando em se manter vivo na disputa por uma vaga, mas o revés na Fonte Nova manteve o time estagnado com quatro pontos e sem chance de avançar à próxima fase.

O próximo compromisso tricolor pelo estadual será no próximo domingo, 16, quando vai à cidade de Vitória da Conquista enfrentar o time da casa, às 17h, no estádio Lomanto Júnior. Já o Leão, lanterna do Grupo 2, apenas cumpre tabela com o último colocado da outra chave, o Serrano. O duelo está marcado para o próximo sábado, 15, às 17h, no estádio de Pituaçu.

O jogo

O Jacuipense entrou em campo precisando da vitória para se manter vivo na disputa por uma das vagas na semifinal do Baianão. Mesmo dependendo de uma combinação de resultados, caso arrancasse três pontos contra o Bahia, o Leão do Sisal ainda teria chance de almejar estar na briga.

No entanto, sem ao menos ter tempo de trabalhar a primeira jogada de ataque, o time visitante recebeu um banho de água fria com um gol sofrido na saída de bola. Anderson Talisca apostou no erro do defensor e bateu para o gol. No rebote, Branquinho apenas empurrou para o gol vazio.

O primeiro tempo permaneceu morno, com poucos lances de perigo, até os acréscimos. Depois de cobrança de escanteio, Anderson Talisca, mais uma vez participando da jogada de gol, rolou para o meio da área e Titi apareceu como centro-avante para ampliar o marcador.

Na segunda etapa, o time visitante ampliou o volume de jogo e chegou perto de igualar o marcador, acertando, inclusive, uma bola na trave após uma defesa espetacular de Marcelo Lomba. Mas o resultado não alterou e o Bahia seguiu para o seu quinto jogo de invencibilidade.

Três expulsões

A partida terminou com três homens - dois do Jacuipense e um do Bahia - indo para o chuveiro mais cedo. No final da partida o atacante Meidson chegou duro em Madson e levou o cartão vermelho direto.

Antes disso, Lucas Fonseca e Marcel haviam se enroscado em uma disputa de bola e, após um princípio de confusão, o árbitro não contou conversa e expulsou os dois do gramado.

E o que poderia ser uma espécie de "benefício" para o Bahia, pode se tornar uma perda importante. Antes da bola rolar, o defensor tricolor estava pendurado com dois cartões amarelos. Com o terceiro amarelo, ele não poderia entrar em campo contra o Vitória da Conquista no próximo domingo, 16, e chegaria "zerado" para o Ba-Vi.

No entanto, com o segundo amarelo e a expulsão contra o Jacuipense, ele pode pegar dois jogos de gancho e estar ausente no clássico da última rodada da segunda fase do Estadual.

Diego Barreto

