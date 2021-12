O Bahia soube segurar a onda do Fortaleza nesta quinta-feira, 26, no Castelão, depois de jogar com um jogador a menos desde os 38 minutos iniciais. Juninho foi para o chuveiro mais cedo, só que os dez atletas em campo garantiram o empate fora de casa por 0 a 0.

Tiago Lemos Com um a menos, Bahia segura empate com o Fortaleza

O primeiro tempo pareceu mais uma batalha na estreia das duas equipes pelo Nordestão. Ao invés de buscar os gols, jogadores de ambos os times cometeram várias faltas duras. Mas foi em uma bola parada que o Fortaleza levou perigo. Rodrigo Andrade cobrou forte de longe e Jean espalmou.

O Esquadrão chegou a balançar a rede com Hernane, mas Zé Rafael, autor da assistência para o Brocador, estava impedido ao receber a bola de Régis. No fim da etapa inicial, Juninho cometeu faltas em um curto período de tempo, recebeu dois cartões amarelos e terminou expulso.

Com isso, Guto Ferreira tirou Zé Rafael, pouco produtivo no jogo, e promoveu a estreia do volante Matheus Sales.

Na etapa final, Armero evitou gol de Gabriel Pereira, Tiago tirou a bola quase em cima da linha após Lúcio Flávio encobrir Jean e, na última chance do Fortaleza, o goleiro do Esquadrão ainda evitou um gol do próprio Lúcio Flávio.

Agora, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Baiano. Neste domingo, 29, estreia na competição contra o Jacobina, no Pituaçu.

Fortaleza 0 x 0 Bahia - 1ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Quando: quinta-feira, 26, 21h30 (horário da Bahia)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Assistentes: Marlon Rafael Gomes de Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Júnior (ambos de PE)

Cartões amarelos: Gastón, Rodrigo Andrade, Vacaria (Fortaleza) / Renê Júnior, Juninho (duas vezes), Jean, Hernane (Bahia)

Cartões vermelhos: Juninho (Bahia)

Fortaleza - Marcelo Boeck; Jefferson, Heitor, Ligger e Gastón; Anderson Uchôa, Vacaria (Allan Vieira), Rodrigo Andrade (Patuta) e Gabriel Pereira; Lúcio Flávio e Juninho Potiguar (Wesley). Técnico: Hemerson Maria

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Jackson e Armero (Éder); Renê Júnior, Juninho e Régis; Zé Rafael (Matheus Sales), Allione (Diego Rosa) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

adblock ativo