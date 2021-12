Com um a menos, Bahia perde para o Santa e se complica

Depois de um empate, dois triunfos consecutivos e a sensação de que havia embalado na Copa do Nordeste, um banho de água fria: o Bahia perdeu o confronto direto com o Santa Cruz pela segunda posição no Grupo B, viu o time pernambucano ultrapassar na tabela e terá que decidir a vaga na última rodada.

As equipes se enfrentaram na tarde deste domingo, 2, no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE), e o Bahia tombou por 2 a 1, sofrendo o gol mais rápido da competição. O Santa Cruz abriu o placar com Luciano Sorriso logo aos 33 segundos de bola rolando. O segundo gol do Santa Cruz veio após um lance contestado pelos jogadores do Bahia, quando o meia Raul ampliou o marcador logo no início do segundo tempo. Rhayner diminuiu para o Esquadrão aos 17 minutos da etapa complementar.

A expulsão do volante Fahel, aos sete minutos de jogo, complicou ainda mais a situação do Esquadrão, que viu o Santa Cruz tomar conta da partida e conseguir seu primeiro triunfo desde o dia 18 de janeiro - na estreia do torneio.

O resultado deixou o tricolor estagnado com sete pontos, agora na terceira posição, enquanto o Santa Cruz roubou a segunda posição no Grupo B. A rodada que decide quem serão os classificados terá mais um confronto direto, na Fonte Nova, e um duelo envolvendo o outro time baiano na chave.

O Bahia vai receber o líder CSA na próxima quarta-feira, 5, às 21h15 (horário de Salvador), precisando de um triunfo para avançar às quartas de final. Já o time coral viaja para Vitória da Conquista, onde vai encarar o time da casa no Lomanto Júnior, no mesmo dia e horário, dependendo somente de suas forças para se classificar.

Gol relâmpago e jogo movimentado

Somente dois pontos separaram Bahia e Santa na tabela do Grupo B e as duas equipes precisavam do triunfo para depender somente das próprias forças na última rodada. E o resultado favoreceu ao time coral. Depois de recuo errado de Lucas Fonseca, Flávio Caça-Rato rolou para o meio da área e Luciano Sorriso pegou a sobra de Lomba para inaugurar o marcador logo no primeiro lance da partida, aos 33 segundos de jogo.

Com a expulsão de Fahel, após falta dura em cima do atacante Cassiano aos sete minutos da primeira etapa, o Bahia viu o Santa Cruz partir ganhar volume de jogo, mas sem finalizar com tanta eficiência. Em contrapartida, Anderson Talisca conseguiu criar alguns lances de perigo, chegando a acertar bela bicicleta ainda na primeira etapa, sem direção.

Assim como na primeira etapa, o time pernambucano marcou um gol logo no retorno do segundo tempo. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para o meia Raul, que chutou quase sem ângulo. Marcelo Lomba saiu para cobrir o provável cruzamento e viu a bola morrer no fundo do gol.

Rhayner diminuiu o jogo em uma jogada rápida de contra-ataque, em que contou com a sorte e abusou da velocidade contra a defesa do time coral. Mesmo com algumas investidas na etapa complementar, o Bahia não conseguiu igualar o marcador e retorna para Salvador na terceira posição.

Centenário com triunfo e vaga em risco

Nesta segunda-feira, 3, o Santa Cruz comemora 100 anos de fundação e os torcedores puderam comemorar com a vitória sobre o Bahia. Com a segunda posição no Grupo B, o time pernambucano depende apenas de si para garantir a classificação às quartas de final.

Na próxima rodada a equipe encara o já eliminado Vitória da Conquista para buscar a vaga na próxima fase.

Já o Bahia, tem uma situação bem mais delicada. Em terceiro lugar na chave, o time precisa bater o líder CSA - invicto até então - na Fonte Nova para chegar aos 10 pontos no torneio e torcer por um revés do Santa Cruz. Um empate em casa pode selar a eliminação do Esquadrão porque o time pernambucano, hoje segundo colocado, também tem oito pontos e três gols a mais de saldo.

