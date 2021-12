Com um a menos, Bahia cai diante do Atlético-PR

O Bahia até fez uma boa apresentação no primeiro tempo no jogo da noite desta quarta-feira, 7, contra o Atlético-PR, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR), mas a desvantagem de jogar com um a menos durante toda a segunda etapa pesou e o Esquadrão saiu de campo derrotado por 1 a 0. De quebra, o resultado da partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Tricolor cair duas posições na tabela de classificação.

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia conseguiu segurar o Atlético-PR na primeira parte do jogo e criar boas oportunidades de gol. Mas o tricolor não contava com a expulsão do lateral Madson, no final da primeira etapa, o que deixou o time vulnerável para o restante da partida. Na pressão, o Furacão se impôs e garantiu a vitória com o gol marcado pelo experiente Paulo Baier, aos 35 minutos da etapa final.

O time baiano, que sofreu sua terceira derrota na competição, caiu da quinta para sétima posição, permanecendo com 19 pontos. O Tricolor foi ultrapassado por Internacional, Vitória e pelo próprio Atlético-PR, que chegou ao mesmo número de pontos do time baiano e, agora, está em quinto.

Para tentar recuperar as posições perdidas na tabela e evitar o afastamento do grupo dos quatro primeiros colocados, o Bahia volta à campo na próxima rodada contra o Grêmio. O jogo será no domingo, 11, às 18h30, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia e no mesmo horário, o Furacão vai até Estádio do Vale encarar o Internacional.

Chances tricolor

O jogo começou movimentado em Curitiba, com as duas equipes buscando o caminho do gol. Jogando em seus domínios, e com o apoio da sua torcida, o time paranaense chegou mais ao ataque, sobretudo com as investidas do meia Paulo Baier, mas também viu o Bahia criar boas oportunidades, como aos 10 minutos, quando Marquinhos recebeu livre na área,em posição legal, e quase marcou. O atacante tricolor se atrapalhou e não conseguiu dominar.

Três minutos depois, foi a vez do Furacão. Após boa jogada pela linha de fundo, Paulo Baier chutou cruzado, mas a bola bateu no goleiro Marcelo Lomba e saiu pela linha lateral. Pelo lado do Esquadrão, quem chegou bem foi o zagueiro Fahel. Após receber passe na área adversária, o jogador mandou uma bomba e só não abriu o marcador porque o goleiro atleticano fez grande defesa.

O jogo seguia lá e cá. O Bahia, mesmo tendo menos posse de bola que o time da casa, coneguia chegar em velocidade, aproveitando os vacilos do Furacão. Aos 31 minutos, após erro na saída de bola de Pedro Botelho, a bola sobrou para Souza, que ajeitou para Marquinhos. O atacante bateu rasteiro da entrada da área, mas novamente o goleiro do atlético defendeu. No último minuto do primeiro tempo, o lateral Madson fez falta dura em Zezinho e recebeu o cartão vermelho, deixando o Bahia com um a menos para o restante da partida.

Furacão pressiona; Baier marca

Em desvantagem no número de jogadores em campo, o técnico Cristóvão Borges decidiu voltar para o segundo tempo sem Marquinhos Gabriel, que foi substituído por Neto. Já pelo lado do Furacão, Vagner Mancini colocou o time pra frente, trocando o meia Felipe pelo atacante Éderson e o lateral Pedro Botelho pelo meio-campo Elias. Enquanto o time paranaense buscava o gol, o time baiano se segurava e esperava uma oportunidade em um contra-ataque.

Percebendo o melhor momento do time no jogo, a torcida do Atlético-PR começou a cantar alto e empurrar o time, que quase marca aos nove minutos. Paulo Baier foi na linha de fundo e cruzou para a área para Dellatorre, que, sozinho na frente do goleiro Marcelo Lomba, mandou por cima do gol e perdeu a chance de colocar o Furacão à frente do placar.

Enquanto o time atleticano se aproveitava da vantagem em campo para pressionar o time adversário, o Bahia se fechava em seu campo de defesa para tentar evitar um revés. Aos 28, o Furacão quase marca com Dellatorre. O atacante recebeu lançamento na área, mas pegou mal ao tentar chutar de primeira e desperdiçou mais uma chance

Mas de tanto tentar, o time paranaense conseguiu abrir o marcador aos 35 minutos com Paulo Baier. Após bola levantada na área por Elias, Dellatorre ajeitou de peito e Baier mandou para o fundo das redes: 1 a 0. O Bahia teve a chance de empatar dois minutos depois, não fosse a chance perdida por Wallyson. Ele entrou sozinho na área do Atlético-PR, mas chutou em cima de Weverton.

