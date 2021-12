Com um a mais, Bahia permite empate do Cruzeiro

Para quem vinha de três derrotas seguidas e enfrentava o Cruzeiro no Mineirão, o empate poderia ser considerado um ótimo resultado. Porém, as circunstâncias sorriram para o triunfo tricolor, que não aconteceu neste domingo, 3.

Já no segundo tempo, o Bahia teve um pênalti a favor e o lateral cruzeirense Orejuela ainda foi expulso no lance. Fernandão converteu, mas o time não ousou para ampliar nem conseguiu se segurar. Sassá empatou e ficou assim: 1 a 1.

O resultado manteve o Esquadrão afastado da briga por vaga na Libertadores, quatro pontos atrás dela. Na quarta-feira, volta a campo para receber a Chapecoense, vice-lanterna. Metas: voltar a jogar bem, vencer após quatro partidas de jejum e celebrar um triunfo na Fonte, algo que não pode fazer há mais de um mês.

Pressão azul

O começo do jogo até que foi equilibrado, com boas chegadas dos dois lados. No entanto, o Cruzeiro logo iniciaria uma pressão. Antes disso, o Bahia criou suas duas únicas oportunidades (ou quase isso) na primeira etapa. Aos sete minutos, Nino cruzou e Fernandão – que recebia chance no lugar do artilheiro Gilberto, em má fase – cabeceou por cima do travessão. Dois minutos depois, Flávio pegou sobra e finalizou para Fábio defender sem maiores dificuldades.

Depois, a Raposa passou a se impor, embalada pelo momento de reação da equipe na Série A. Aos 13 minutos, Orejuela cruzou, Douglas não saiu do gol e David teve chance de cabeça dentro da pequena área. Desperdiçou. Aos 23, Ederson recebeu no canto da área e chutou para defesa salvadora de Douglas. Na cobrança do escanteio, Fred pegou rebote promissor, mas isolou.

E a blitz azul quase deu a vantagem no placar aos mandantes. Aos 29, Fred mandou a bola para a rede, após cruzamento rasteiro de Marquinhos Gabriel, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Só que os ânimos cruzeirenses esfriaram após esse lance. E, com o Bahia também apagado e modificado – além de Gilberto, não tinha Gregore e Ronaldo, suspensos – nada mais aconteceu de relevante até o intervalo.

Logo no início da segunda etapa, os mineiros tentaram retomar o bom ritmo, e aos cinco minutos David driblou bem antes de chutar no canto. Douglas pegou em dois tempos. Só que o Esquadrão respondeu, mostrando que estava vivo. Aos 11, Nino cruzou e Fernandão testou com perigo. E, nove minutos depois, um lance casual mudou o panorama da partida a favor do Bahia. Fernandão arriscou um chute meio despretensioso e a bola explodiu no braço de Orejuela. O pênalti foi marcado e o lateral colombiano acabou expulso pelo segundo cartão amarelo. Fernandão cobrou, marcou apenas seu segundo gol em quase cinco meses e deixou o Tricolor numa boa, com um jogador a mais e em vantagem no placar.

Só que a atual fase do Bahia não permite essa sensação de segurança nem numa situação aparentemente tão favorável. Aos 29, sofreu o empate. Sassá tabelou com Thiago Neves e finalizou de fora da área para acertar o ângulo. Golaço!

João Pedro respondeu no minuto seguinte, com um chute de canhota que raspou a trave, e, aos 38, Thiago Neves quase virou para o Cruzeiro em cabeçada esperta.

A última chance tricolor foi aos 41, em tentativa de longe de Rogério para boa defesa de Fábio. Muito pouco para quem até outro dia sonhava com Libertadores. Agora, vive numa crise de identidade pelo mau futebol apresentado.

