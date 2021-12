O Bahia conquistou o primeiro ponto fora de casa neste Brasileirão, mas ficou aquele gostinho amargo. Às 11 horas deste domingo, 19, o Esquadrão encarou o São Paulo no Morumbi lotado e ficou no 0 a 0. A decepção ocorreu porque o time paulista teve um atleta expulso aos 26 do segundo tempo, mas o Tricolor baiano não aproveitou a vantagem numérica. Com o resultado, o Bahia perdeu a chance de se aproximar dos líderes e ficou com sete pontos, no meio da tabela. O São Paulo foi a 11.

>> Veja a tabela de classificação e jogos da Série A

Jefferson Domingos e Filipe Ribeiro | Fotos: Felipe Oliveira | Divulgação | EC Bahia Com um a mais, Bahia fica no empate sem gols com o São Paulo

Estratégia de Roger

No jogo que abriu a maratona de duelos entre as equipes (na próxima semana os times se enfrentam duas vezes pela Copa do Brasil), o técnico Roger Carvalho escalou pela primeira vez o Bahia com três volantes (Gregore, Elton e Douglas).

O time estava bem postado e conseguiu segurar o ímpeto do São Paulo, que teve mais posse de bola no primeiro tempo (60% x 40%), mas não conseguiu criar muito. A melhor oportunidade foi com Toró, que ficou cara a cara com o Douglas, mas o arqueiro fez grande defesa.

O Tricolor, por sua vez, conseguiu chegar nos contra-ataques. Em um desses, Gregore roubou a bola, arrancou e acionou Gilberto, que fez o "facão' e bateu de canhota. A bola passou raspando a trave.

Pressão Tricolor no final

Na segunda etapa, como era esperado, o São Paulo cresceu no jogo e arriscou mais. Porém, a crescente dos mandantes foi interrompida aos 26 minutos, quando Toró deixou o pé no ombro do goleiro Douglas e foi expulso após consulta ao VAR (Árbitro de Vídeo).

Com um atleta a mais em campo, o Bahia passou dominar o jogo. Roger Machado lançou Ramires, Rogério e Fernandão. O centroavante teve ótimas oportunidades, mas não estava num dia fez. No lance mais claro, ele estava sozinho na área, mas arriscou um voleio quando poderia ter dominado a pelota e finalizado com mais calma. A acrobacia saiu fraca, para alívio da torcida são-paulina, que vaiou o time após o apito final.

Os dois times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 21h30, de novo no Morumbi. Mas dessa vez, o duelo será pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

adblock ativo