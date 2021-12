Com um 9 de ofício, Marquinhos desenha equipe para o Ba-Vi

Depois de três jogos no Campeonato Baiano e cinco pela Copa do Nordeste sem contar com um centro-avante, Marquinhos Santos conseguiu, enfim, ensaiar a equipe com um camisa 9 no comando de ataque. Rafael Gladiador - único da posição até então - atuou pelo Nordestão, mas não agradou a comissão técnica.

Recém contratado, Marcão treinou nesta sexta-feira, 21, entre os titulares e o técnico tricolor indicou que o atacante deve mesmo começar a partida.

Durante o coletivo, Marquinhos aproveitou para testar o outro reforço, Uelliton, no grupo que vai começar jogando o clássico. O paraguaio Wilson Pittoni, com dores na coxa, não participou das atividades e ainda é dúvida para o duelo.

Outra novidade na equipe foi o retorno do lateral esquerdo Guilherme Santos, que se recuperou de lesão e vai retomar o posto por Pará e Raul. Galhardo ainda se recupera de uma fissura no pé direito e não vai encarar o Vitória.

O elenco vai se reapresentar na manhã deste sábado, 22, quando Marquinhos Santos vai finalizar a preparação para o duelo que pode valer seu cargo no Esquadrão. Depois das atividades, o grupo segue para a concentração, onde vai permanecer até a tarde de domingo.

