Com três mudanças, Bahia enfrenta o Galícia

A Quarta-feira de Cinzas representa o fim do carnaval de Salvador após praticamente oito dias de festa. Porém, quando o assunto é Esporte Clube Bahia, esta quarta-feira, 5, precisa ter outro sentido: retorno do bom futebol, inexistente desde o último título baiano, em 2012.

Para isso, nada como enfrentar um tradicional adversário. Nesta quarta, às 21h50, o Esquadrão pega o Galícia, no Estádio de Pituaçu. Enquanto o time azul, vermelho e branco lidera o Grupo 3, com cinco pontos, o Demolidor de Campeões - que já venceu o tricolor este ano por 2 a 1 -, é o terceiro do Grupo 2, com oito.

O técnico Marquinhos Santos realizou três mudanças no time que empatou o primeiro Ba-Vi do ano. Por opção técnica, ele vai utilizar Galhardo na lateral direita, no lugar de Madson, e Anderson Talisca no meio, na vaga de Uelliton. A outra alteração é por lesão: com dores no músculo posterior da coxa direita, o atacante Maxi Biancucchi dá lugar a Rafinha. Emanuel Biancucchi, irmão do argentino, estará no banco.

Outros três atletas estão vetados: Omar (lesão no punho), Pittoni (sem ritmo após cura de estiramento na coxa) e Wangler (pubalgia).

