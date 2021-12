Goleada, classificação e artilharia assim se resumi a partida do Bahia e Feirense neste domingo, 8, na Arena Fonte Nova. Enfrentando o lanterna do Campeonato Baiano, o tricolor da capital não perdoou e fez 7 x 1.

Léo Gamalho foi o grande destaque com três gols e Kieza que deu as assistencias para Gamalho marcou dois. Completando a goleda de 7 a 1 Maxi e Wilians fizeram para o Bahia e Antônio Carlos o gol de honra do Feirense. Os números levam a dupla, Kieza e Léo Gamalho, à artilharia do Baianão, com quatro gols de cada um na competição.

O tricolor da capital comandou as ações no primeiro tempo. Logo aos dois minutos Bruno Paulista pegou uma sobra e chutou de primeira, mas a bola passou por cima do gol. Aos 5 minutos, Léo Gamalho já mandou seu cartão de visitas para Guitierre batendo rasteiro, o goleiro fez defesa em dois tempos.

Da Redação Com três de Léo Gamalho, Bahia goleia Feirense; veja os gols

Só aos 17 minutos que o Feirense mostrou alguma ação, João Grilo recebeu um bom passe dentro da área, mas deixou a bola escapar e perdeu o ângulo para bater para o gol. No minuto seguinte, Léo Gamalho marca o primeiro gol do Bahia. Ele recebeu passe de Kieza e fora da área mandou um balaço para o gol do Feirense.

A dupla Kieza e Léo Gamalho funcionou bem nesse jogo e aos 22 minutos do primeiro tempo mais um passe de Kieza. Ele avançou pelo lado esquerdo, driblou um adversário e mandou a bola para Gamalho que comlpetou para o gol.

Com 2 x 0 no placar o Bahia diminui um pouco o ritmo e o Feirense tentou se aproveitar do momento, mas o ataque não conseguiu finalizar as jogadas.

Mas não demora muito e mais uma vez Kieza e Léo Gamalho trabalham juntos. Dessa vez pelo lado direito Kieza toca para Gamalho que marca o terceiro do Bahia e dele no jogo aos 34 minutos. Para encerrar a conta da primeira etapa, Kieza deixou o dele, após aproveitar o cruzamento de Souza.

No segundo tempo o jogo começou devegar e deu ao Feirense a chance de fazer o seu primeiro gol na partida e no Campeonato Baiano. Aos nove minutos, Antônio Carlos aproveitou rebote de Jean para fazer o gol de honra do visitante. Mas dois minutos depois o Bahia deu a respota, Kieza recebeu lançamento e, da entrada da área, mandou para o fundo das redes.

Maxi Biancucchi foi o responsável pelo sexto gol, aos 25, Gamalho recebeu passe de Rômulo, entrou na área e bateu cruzado na saída de Gutierre, a bola bateu na trave e voltou, o argentino não titubeou para empurrar para o fundo da rede.

Willians fechou a conta aos 30. Ele recebeu sozinho na entrada da área e bateu cruzado entre as pernas do goleiro do Feirense.

Com o resultado, o Bahia foi a 10 pontos e estacionou na vice-liderança na classificação geral. O Feirense, por sua vez, segue lanterna, com apenas um ponto. No próximo domingo, 15, o tricolor enfrenta o Galícia no jogo de ida das quartas. Já o time de Feira de Santana pega a Catuense no quadrangular para tentar evitar o rebaixamento.

adblock ativo