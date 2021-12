Com treino técnico, Bahia segue preparação para encarar o Internacional

O Bahia deu sequência na tarde desta sexta-feira, 11, no CT Evaristo de Macedo, visando o confronto contra o Internacional, no próximo domingo, 13, às 20h30, no Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador. O duelo é válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A.

Como de costume, os jogadores que foram titulares contra o Vila Nova-GO, durante a semana, pela Copa do Brasil, não foram para o campo. Eles participaram apenas de um trabalho regenerativo, com treinos leves na academia da Cidade Tricolor. A exceção ficou por conta do zagueiro Luiz Otávio e o atacante Rossi, que correram em torno dos gramados.

Sob o comando do treinador Dado Cavalcanti, os demais atletas do plantel tricolor participaram de um treinamento técnico. Sem o efeito suspensivo do STJD, o lateral-direito Nino Paraíba, o zagueiro Juninho e o meia Daniel participaram normalmente das atividades.

O elenco volta ao batente ainda neste sábado, 12, novamente na Cidade Tricolor, quando participam do último treino antes do duelo contra o Colorado.

adblock ativo