Com treino para reservas, Bahia volta ao batente de olho no Luverdense

Menos de 24 horas após o triunfo diante do Sampaio Corrêa, o elenco do Bahia já voltou ao batente de olho no duelo contra o Luverdense. O jogo será realizada neste sábado, 12, válido pela 36ª rodada da Série B.

O treino desta desta quarta, 9, foi focado para os reservas. Os que atuaram por mais de 45 minutos no jogo de terça, fizeram um regenerativo.

Os demais foram a campo e realizaram um trabalho técnico com bola. O volante Juninho, que machucou o tornozelo do pé esquerdo no último jogo, foi vetado e não participará do jogo contra o Luverdense.

Para o duelo de sábado, o Esquadrão poderá contar com o lateral-esquerdo Moisés e o meia Régis, que retornam ao elenco após cumprirem suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. No entanto, o Bahia terá o desfalque do zagueiro Jackson, pelo terceiro amarelo, e do atacante Allano, que foi expulso na última partida.

Nesta quinta, 10, o time treina pela manhã e depois segue viagem para Lucas do Rio Verde (MT), local da partida.

Goleiros: Anderson, Jean e Muriel

Laterais: Eduardo, Moisés, João Paulo Gomes e Tinga

Zagueiros: Eder, Lucas Fonseca e Tiago

Meio-campistas: Feijão, Luiz Antonio, Renato Cajá, Renê Júnior, Régis e Yuri

Atacantes: Edigar Junio, Hernane, Misael, Victor Rangel e Wesley

