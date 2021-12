Com treino para reservas, Bahia inicia última semana da Série B

Nesta segunda-feira, 21, o Bahia se reapresentou para a última semana do Brasileirão da Série B. Isso porque no sábado, 27, o time encara o Atlético-GO pela 38ª e última rodada da competição. O Tricolor precisa apenas de um empate para conseguir o acesso.

A atividade desta segunda foi voltada para os reservas. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino fizeram apenas um treino regenerativo. Os demais atletas, no entanto, participaram de um trabalho técnico com bola.

Para o próximo sábado, o Bahia terá quase todo o elenco disponível. As únicas dúvidas são o volante Juninho, com entorses no joelho e no tornozelo, e o atacante Misael, com contusão muscular na coxa.

O elenco retoma os treinamentos na tarde desta terça, 22, às 15h.

