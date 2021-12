Com treino físico e técnico, Bahia está pronto para duelo contra o CSA

O Bahia já está pronto para mais um compromisso pela Copa do Nordeste. A equipe comandada por Dado Cavalcanti encerrou os trabalhos nesta segunda-feira, 22, no CT Evaristo de Macedo, e seguiu viagem a Maceió, onde enfrenta a equipe do CSA, no estádio Rei Pelé.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

A última etapa da preparação se iniciou com um treino físico na academia da Cidade Tricolor. Em seguida, os atletas desceram para o gramado e participaram de um treino de troca de passes em velocidade e finalização com o campo reduzido.

Recuperado da lesão no joelho, o zagueiro Anderson Martins realizou um treinamento específico com bola, sob o acompanhamento do preparador físico do clube.

Com as atividades concluídas, o grupo do Esquadrão almoçou no CT e seguia viagem à capital alagoana. CSA e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 21h30, em confronto válido pela 5ª rodada do Nordestão.

