Com trabalho técnico, Bahia se reapresenta de olho no América-RN

Depois da rodada dupla deste final de semana, o Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 9, no CT Evaristo de Macedo, para dar início à preparação do duelo contra o América-RN, no próximo sábado, 14, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. A partida é válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Diferente do tradicional, os jogadores que entraram em campo contra o Confiança, na rodada passada, foram ao gramado na parte inicial das atividades. O técnico Roger Machado promoveu um trabalho técnico de posse de bola em campo reduzido.

Somente depois da primeira etapa do treino que os titulares no triunfo contra os sergipanos foram liberados para fazer um treino regenerativo. Os demais permaneceram em campo e participaram de outra atividade técnica, mas dessa vez com o campo aberto. O treino contou com a presença de alguns atletas da equipe sub-20.

Os zagueiros Lucas Fonseca e Ernando, além do meio-campista Marco Antônio continuaram tratamento na fisioterapia. Já o lateral Giovanni fez um treino físico na academia.

Na tarde desta terça, 10, às 15h30, os jogadores voltam aos trabalhos no CT.

adblock ativo