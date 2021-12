Com trabalho físico, Bahia treina visando Boa Esporte

Com o clima mais leve após a segunda vitória fora de casa na Série B do Brasileirão por 3 a 0 sobre o ABC de Natal e a entrada no G-4, a equipe do Bahia voltou a trabalhar na manhã desta segunda, 3, em treino físico na academia do Fazendão.

O Tricolor enfrenta o Boa Esporte-MG na próxima sexta, 7, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada, visando a liderança do campeonato.

O grupo passou por uma avaliação de cansaço muscular e de gordura na manhã desta segunda. Após esse trabalho, realizado pelo departamento médico do clube, os atletas fizeram treino físico na academia do Fazendão.

Por enquanto, apenas o lateral Adriano "Apodi", que sofreu um estiramento na coxa esquerda e faz tratamento de fisioterapia, é o desfalque do Esquadrão contra a equipe mineira. A previsão de recuperação do atleta é de 2 a 3 semanas.

