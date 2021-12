Com trabalho físico, Bahia segue preparação para reinício da temporada

Os atletas do Bahia realizaram mais um treino físico-técnico nesta terça-feira, 23, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, no município de Dias D'Ávila. Segundo a assessoria do clube, os trabalhos foram divididos em duas partes.

Inicialmente, os jogadores começaram o treinamento realizando exercícios voltados para força e mobilidade, utilizando pesos no campo. Em seguida, o plantel retornou às atividades físicas e de fundamentos com bola, focando em corridas e na troca de passes.

Os goleiros do grupo fizeram um trabalho técnico específico à posição, com o preparador Rogério Lima.

A equipe volta ao batente na manhã desta quarta-feira, 24, às 9h, na Cidade Tricolor.

