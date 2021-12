Com torção, Anderson Talisca preocupa para o Ba-Vi da final

Mais que o resultado, um lance na partida entre Bahia e Serrano, no sábado, 29, deixou a torcida do Esquadrão apreensiva. Ainda no primeiro tempo, Anderson Talisca, destaque do Tricolor em 2014, caiu no gramado após uma disputa e saiu de campo de maca.

Logo surgiu a preocupação se ele terá condições de jogo para domingo, quando o Bahia enfrenta o rival Vitória pela primeira partida da final do Campeonato Baiano.

Segundo o diretor médico do clube, Dr. Marcos Lopes, o temor tem fundamento: o meia teve uma torção no tornozelo esquerdo e preocupa para o Ba-Vi. "Vamos lutar para recuperá-lo para que possa participar do primeiro jogo da final", afirma.

O que conta a favor de Talisca e deixa o médico otimista é a sua pouca idade. "Ele é um jogador bastante novo, que costuma ter uma boa recuperação. Isso é o que nos motiva a acreditar que ele vai se recuperar a tempo", comenta Marcos Lopes.

Mesmo contundido, Talisca voltou para campo após o atendimento médico, e só foi substituído minutos depois. Marcos Lopes afasta a possibilidade disso ter agravado a lesão. "O certo mesmo era ele ter saído logo após o lance. Mas é um jogador voluntarioso e permaneceu em campo. Isso não agravou o edema dele", afirma.

Talisca é o artilheiro do Tricolor na temporada, com cinco gols, e o líder de assistências do time, com quatro. Segundo a assessoria do Bahia, ele realizará um exame nesta segunda-feira, 31, para conhecer a gravidade da lesão. No domingo, 30, ele deu continuidade ao tratamento com gelo para diminuir o inchaço no tornozelo.

Ainda segundo o Dr. Marcos Lopes, outro atleta preocupa para o clássico: o atacante Rhayner. "Foi diagnosticada uma ruptura no músculo da panturrilha, e é muito difícil que ele se recupere a tempo para o clássico", conta o médico. Rhayner já havia ficado de fora da partida com o Serrano por conta do problema. O lateral Guilherme Santos, outro desfalque, deve retornar aos treinos nesta semana.

Sem propostas

Talisca ainda virou notícia no final de semana por conta de uma informação, veiculada em um site de torcedores, de que ele estaria sendo negociado com uma equipe europeia.

O Bahia, por meio de sua assessoria de comunicação, no entanto, nega qualquer negociação em andamento e afasta qualquer possibilidade de vender o jogador. O clube garante que a única possibilidade disso acontecer seria com o pagamento total da multa rescisória do seu contrato, no valor de R$ 30 milhões.

