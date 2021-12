Com titulares pela 1ª vez, Bahia recebe Galícia na Fonte

Em termos de classificação, o Bahia tem passado muito longe da expectativa da torcida neste Baianão. O Tricolor chega à 8ª rodada neste sábado, 18, quatro pontos atrás do líder, o rival Vitória – longe, portanto, de contar com a vantagem de jogar por resultados iguais numa eventual decisão.

Que bom, então, que para o duelo deste sábado, às 18h30, tudo flui a favor do Esquadrão. Antes de tudo, o duelo é na Fonte Nova e o Bahia não sabe o que é perder ou mesmo empatar como mandante desde 16 de agosto do ano passado – são 14 triunfos desde então.

O adversário, cá entre nós, também não mete medo algum. O Galícia é o lanterna do Estadual, com um ponto conquistado e nada menos que 19 gols sofridos em sete jogos.

Para completar um cenário já tão favorável, o confronto deste sábado, 18, será o primeiro do Tricolor no Estadual com a sua força máxima. Será, por exemplo, a estreia do artilheiro Hernane como titular na competição. Até agora, o camisa 9 só esteve em campo pelo Baianão por 42 minutos, quando entrou no 2º tempo dos jogos contra Bahia de Feira e Jacobina.

A oportunidade para ganhar de forma convincente, encostar no rival e aumentar o saldo de gols – segundo critério de desempate na tabela – é inegável. Ainda assim, o comandante tricolor prega cautela diante do lanterna.

“Respeito [que considerem o Bahia favorito neste sábado], mas é imposição. O grande problema de tudo se chama ‘expectativa’. Quando se cria uma expectativa muito grande, você gera uma pressão desnecessária. E, ao mesmo tempo, você falta com o respeito ao adversário, que pega essa situação e gera uma motivação extra”, disse Guto em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 17.

Para o técnico, considerar o Galícia como inferior num duelo com o Bahia, é o mesmo que fortalecer o adversário: “O poder da mente é muito forte. Da maneira como é conduzida esta situação, você coloca o favorito em zona de favorito, porque você está falando que ele é muito superior, e naturalmente você entra em zona de conforto. E estimula o outro. No final, se você não tiver atenção, o que é que acontece? A zebra acontece”.

Titulares em campo

Como havia deixado subentendido após o triunfo sobre o Moto Club, Guto diminuirá o rodízio a partir de agora. Contra o Galícia, o único considerado reserva que estará em campo é o zagueiro Éder. Ele substituirá o titular Jackson, com uma lesão num joelho. O lateral Eduardo, com dores abdominais, está fora.

Mas o técnico também não gosta que chamem a estratégia de poupar os titulares do Baianão de rodízio. “O tal do... Chamem como quiser, vai continuar existindo, mas de forma menos acentuada. Não como a gente fazia de tirar uma equipe toda, mas vão existir trocas à medida que o cara faça duas, três, quatro partidas no máximo”, explicou o caso.

Para ele, a estratégia tem surtido efeito: “O importante é que o Bahia consiga um nível de equilíbrio que o permita ser competitivo em cada partida. E que temos conseguido treinar, fazer com que todos tenham um nível de importância e que venha gerando competitividade dentro do grupo”.

Sub-20

O time sub-20 do Esquadrão estreia neste sábado no Campeonato Baiano da categoria contra o PFC Cajazeiras, em Pituaçu, às 15h. Os times estão no Grupo 1, que tem ainda Atlântico, Atlético e Leônico.

Bahia x Galícia - 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 18, às 18h30

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias

Bahia - Jean, Wellington Silva, Tiago, Eder e Armero; Edson, Juninho e Régis; Allione, Zé Rafael e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Galícia - Hugo, Elson, Adalto, Gustavo Rambo e Iago; Magal, Rogério Xodó, Tácio e Nelinho; Lucas e Marcelo Sabino. Técnico: Denis Alves.

