Com Titi de volta, Bahia se prepara para pegar o Santos

O Bahia não tem tempo de lamentar. Depois do revés sofrido para o Atlético-MG, fora de casa, na quarta-feira, os jogadores já se reapresentaram na tarde desta quinta-feira, 15, no Fazendão, para iniciar a preparação para o duelo com o Santos.

Já com o zagueiro Titi à disposição - o defensor não jogou contra o Galo por cumprir suspensão automática pela expulsão na rodada anterior - o técnico Cristóvão Borges comandou um coletivo em treino reduzido e corrigiu alguns posicionamentos em campo.

Os jogadores que começaram no banco ou não atuaram em Minas Gerais participaram das atividades com bola, enquanto os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo na academia.

O comandante tricolor conta com todos os jogadores à disposição e terá força máxima para buscar a reação no campeonato. O time vem de três derrotas seguidas e ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada para o próximo domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

