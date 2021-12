Com time reserva, Bahia inicia duelo com Luverdense

Focado no bi-campeonato do Campeonato Baiano, cujo primeiro jogo da decisão acontece no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova, o Bahia deixará o jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil em segundo plano.

É que, na noite desta quarta-feira, 8, o tricolor entrará em campo contra a Luverdense, no Estádio Municipal Passo das Emas, com time reserva e sob o comando do auxiliar Eduardo Barroca.

O técnico Joel Santana ficou em Salvador e, no comando dos jogadores considerados titulares, começou a preparação para o primeiro Ba-Vi decisivo.

Assim como na fase inaugural da Copa do Brasil, o time visitante que, no jogo de ida, conseguir um triunfo por dois ou mais gols de diferença também evita o jogo da volta e avança antecipadamente no torneio.

Além de Luverdense x Bahia, a quarta-feira de de Copa do Brasil tem ainda Ceará x Asa, ABC x Sport, Arapongas x Figueirense, Naviraiense x Paysandu, Joinville x Santos e Confiança x Fortaleza.

Bahia - Eduardo Barroca teve pouco tempo para trabalhar o time reserva do Bahia, que tem em sua formação uma mescla de jogadores recém-recuperados de lesão, jogadores pouco utilizados no time principal e jovens promessas das divisões de base.

O auxiliar da comissão técnica tricolor treinou apenas na manhã desta terça-feira, 7, e aproveitou para comandar um trabalho tático com os atletas. Barroca, porém, deixou o mistério no ar sobre qual será o time que iniciará a partida na cidade de Lucas do Rio Verde.

Recuperado de lesão muscular, o meia Paulo Rosales deve ser titular, assim como o zagueiro Danny Morais e o lateral-direito Neto, ambos preteridos por Joel Santana. O defensor Rafael Donato deverá fazer o seu jogo de estreia.

Na primeira fase, o Esquadrão conseguiu vencer o Maranhão por 2 a 0 no jogo de ida e evitou a partida que seria disputada em Salvador.

Luverdense - O time do técnico Roberval Davino deverá ter pelo menos duas mudanças na primeira partida contra o Bahia.

Com dores musculares, o zagueiro Braga virou dúvida e ainda não sabe se terá condições de jogo contra o tricolor. Numa eventual substituição, o volante Fabinho poderá ser improvisado no setor.

O volante Júlio Terceiro, que havia sido expulso no jogo de estreia do torneio nacional, retorna de suspensão e também deve ser titular. A principal novidade do Luver é o atacante Ney Mineiro, contratado recentemente.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a Luverdense perdeu o jogo de ida para o Tupi por 1 a 0, mas se classificou após ter aplicado goleada de 3 a 0, no jogo da volta.

