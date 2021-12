Com time reserva, Bahia é derrotado na Fonte pelo Bahia de Feira

O Bahia perdeu seu primeiro jogo no ano, ao ser derrotado, com o time reserva, para o Bahia de Feira, por 2 a 0, nesta quarta-feira, 30 em plena Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da 1ª fase do Baianão. Os gols do Tremendão foram marcados por Jarbas, aos sete minutos do 1º tempo, e Dionísio, aos 23 da etapa final.

Com o resultado, o Bahia de Feira se isola na liderança do Baianão, com nove pontos em três jogos. Já o tricolor da capital tem apenas quatro pontos em três partidas, ocupando a quinta posição na tabela.

Agora, o Bahia volta a entrar neste domingo, às 17h, desta vez com a equipe principal, contra o Vitória, no clássico pela Copa do Nordeste. Já o Bahia de Feira joga também no domingo, às 16h, na Arena Cajueiro, contra o Jacobina, pelo Baiano.

Gol aos sete minutos

O Bahia começou o jogo em cima, já conseguindo uma boa chance aos quatro minutos, em um forte chute de Matheus Silva, defendido por Jair.

Um minuto depois, ao cinco, uma nova chance do Esquadrão no ataque. Paulinho cruzou na área, mas Caíque acabou não conseguiu tocar de cabeça.

Entretanto, logo na primeira chegada do Bahia de Feira ao ataque, aos sete minutos, o Tremendão abriu o placar. Gabriel Bispo tabelou com Bruninho, que cruzou na área. A bola foi na direção de Jarbas, que se antecipou a Matheus Silva e, de cabeça, desviou para o gol, sem chance para Anderson.

O tricolor da capital teve uma grande chance empatar, aos 15 minutos, com um pênalti muito duvidoso a seu favor. Shaylon driblou Capone dentro da área, mas a bola tocou na mão do zagueiro, que estava caindo no chão. Sem pestanejar, o juiz marcou a penalidade a favor do Bahia.

Na cobrança, brilhou o goleiro Jair. Clayton bateu no canto direito, mas Jair pulou bem e conseguiu defender. No rebote, Élber bateu rasteiro e o goleiro do Tremendão fez outra defesa, com um defensor depois colocando a bola para fora.

Após levar o gol, o Bahia se manteve no ataque e chegou com perigo, aos 29 minutos. Em rápido contra-ataque, Shaylon deu um ótimo passe para Élber, que, dentro da área, acabou chutando forte, mas na rede pelo lado de fora.

O Bahia chegou a marcar um gol, aos 37 minutos, com Élber, mas o atacante tricolor estava impedido no lance.

Na virada para o segundo tempo, Jarbas, autor do gol do Tremendão acabou substituído por Dionísio. E, por coincidência, seria o próprio Dionísio quem marcaria o segundo gol do Bahia de Feira na partida, aos 23 minutos.

Matheus Silva perdeu a bola e, no contra-ataque, Deon foi lançado nas costas da defesa do Esquadrão. O atacante do Tremendão tocou na área e achou Dionísio, que, sem marcação, só tirou de Anderson e ampliou o placar na Fonte.

Na etapa final, o Bahia teve algumas chances, com Clayton, de cabeça, colocando para fora, e Shaylon, em um chute dentro da área para fora, e depois em uma cobrança de falta bem defendida por Jair.

Decepção para os mais de 10 mil torcedores que foram ontem ao estádio na esperança de ver boas novas opções no elenco tricolor. Alegria do Bahia de Feira, que mostrou que pode surpreender no estadual.

Com time reserva, Bahia é derrotado na Fonte pelo Bahia de Feira | Foto: Divulgação/ATarde

