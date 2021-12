Com time quase reserva, Bahia tenta milagre contra Timão

O Bahia entra em campo na noite desta quarta-feira, 6, às 22h, na Fonte Nova, para tentar operar um milagre e passar de fase na Copa do Brasil. Depois de levar 3 a 0 do Corinthians na ida, o tricolor tem de repetir o placar para decidir a vaga nos pênaltis. A classificação direta só virá com goleada por quatro gols de vantagem.

A missão é tão difícil que o Bahia parece ter jogado a toalha. Focado na Série A, não relacionou boa parte dos titulares. Em relação ao time que empatou com o Palmeiras, no domingo, só Marcelo Lomba, Demerson e Rafael Miranda vão jogar. Roniery, que defendeu o Paraná na Copa do Brasil; Pará, na Seleção Sub-20; e Uelliton, suspenso; são as únicas mudanças forçadas.

Titular no jogo desta noite, Lucas Fonseca volta ao time depois de longo período na reserva. Como Titi não enfrentará o Goiás por suspensão, o zagueiro terá uma boa sequência para aparecer no tricolor.

Já o jovem Jeam ganha mais uma chance como centroavante do Esquadrão. Como Kieza será poupado, assim como Fahel, Marcos Aurélio e Rhayner, ele jogará ao lado de Maxi Biancucchi no ataque.

Se existe uma inspiração para buscar a vaga, está no banco. Atacante do Bahia no título brasileiro de 1988, Charles Fabian, atual técnico interino, sabe como 'brocar' o Corinthians. Em 27 de novembro daquele ano, o ex-atleta fez o último gol do triunfo tricolor, por 2 a 0.

Sobre o jogo desta quarta, Charles, que colocou os jogadores para treinar pênaltis, garante: "Não está perdido, mas temos que ser realistas. Sabemos da competência do Corinthians".

