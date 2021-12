Com time misto, Bahia recebe Nacional pela Sul-Americana

A situação do Bahia inspira cuidado no Campeonato Brasileiro. Atualmente o time é o último no limite dos que permanecem na Série A, somente três pontos à frente do Vasco, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Tentando distanciar o foco do Brasileirão, o time recebe o Nacional de Medellín nesta quinta-feira, 24, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, precisando ser ofensivo para se manter vivo na competição. A primeira partida, na Colômbia, o tricolor perdeu por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols a mais de diferença para avançar às quartas.

No entanto, a equipe deve entrar em campo com um time misto pelo duelo sul-americano e poupar alguns atletas para a sequência do torneio nacional. As mudanças já foram sinalizadas pelo técnico Cristóvão Borges e o goleiro Marcelo Lomba afirmou durante a semana que o foco da equipe é o Brasileiro.

O confronto pode servir para os atletas do Esquadrão que não vêm sendo relacionado constantemente mostrar serviço à comissão técnica. O time colombiano chegou na capital baiana na tarde de terça-feira, 22, e finalizou a preparação para o duelo no Barradão na manhã desta quarta, 23. O treino foi aberto somente 15 minutos para a imprensa e a tendência é que a equipe tenha uma postura mais defensiva, com somente um homem na linha de frente.

Contrastes - Os dois times estão em situações totalmente opostas nos campeonatos nacionais. Enquanto o Bahia ocupa a 16ª posição no Brasileirão, o Nacional é o líder do Colombiano e conta com dois jogadores na seleção do país, que garantiu vaga na próxima Copa do Mundo.

Além de liderar o campeonato local, o time é também o atual detentor do caneco e finalista da Copa da Colômbia. O Nacional também carrega a tradição de ter 12 títulos nacionais, enquanto o Bahia possui dois troféus na galeria, sendo o último o Brasileirão de 1988.

O Bahia vai poupar alguns dos seus atletas priorizando evitar a queda no Campeonato Brasileiro e vem de três derrotas consecutivas. Já o Nacional traz força máxima para a decisão, além de liderar com folga de 10 pontos o Colombiano e ter batido o Once Caldas (campeão da Libertadores em 2004) fora de casa na última rodada.

