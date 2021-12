Em jogo na Arena Pernambuco, que já não valia nada ao Bahia, mas que ainda tinha uma pontinha de esperança para o Náutico, o Tricolor baiano foi mais uma vez batido na Série B, neste sábado, 21. Com um time-misto em campo, após 14 jogadores ganharem férias antecipadas, o Esquadrão pouco fez para sair de Recife com um resultado positivo, amargando ao fim uma justa derrota por 1 a 0.

Da Redação Com time-misto, Bahia perde para o Náutico em Recife

Com 55 pontos e na 9ª colocação, o Bahia terminará sua participação no torneio diante do Atlético-GO, sábado, na Arena Fonte Nova. Já o Náutico, que chegou aos 60, manteve-se na 6ª posição, e fecha o campeonato contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

O Náutico encurralou o Bahia desde o início, e após criar duas boas chances, fez seu gol aos 17 minutos, com o zagueiro veterano Fabiano Eller aproveitando rebote de Douglas Pires, após cabeçada perigosa.

O Bahia, mesmo sem ambições nesta Série B, tentou buscar o empate, e viu Zé Roberto perder uma boa oportunidade e João Paulo Penha soltar uma bomba no travessão dos pernambucanos.

Com a notícia de que o Santa Cruz havia feito dois gols em sua partida, a torcida do Timbu desanimou nas arquibancadas e cessou o apoio ao time. Ainda assim, os pernambucanos continuaram marcando presença no ataque e exigiram defesas de Douglas Pires aos 16 e 22 minutos da etapa final.

Com o decorrer do tempo, o ímpeto dos dois times diminuiu consideravelmente e a displicência deu a tônica da partida, até o árbitro assinalar o final da partida.

