Com time definido, Bahia treina para o clássico de domingo

O treinador Cristóvão Borges já tem definido o time titular para a partida de domingo, 16, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, e realizou na tarde desta sexta-feira, 19, o penúltimo treino antes do duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão.

Os jogadores foram divididos em trios e treinaram toque de bola para aprimorar o passe e domínio. Na sequência, o treinador separou os jogadores por função em campo e comandou treino de jogadas de ataque e finalizações. Os homens de frente também treinaram cobranças de falta e de pênalti.

Com exceção de Fahel, Diones e Marquinhos Gabriel, suspensos, todos os jogadores estão à disposição do treinador. Na manhã deste sábado, 20, o Bahia realiza o último treino antes do clássico.

