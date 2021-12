Com Tiago vetado, três brigam por vaga na zaga do Bahia

Quando 2017 começou, poucas certezas eram tão claras quanto a zaga titular do Bahia. Com a lesão de Jackson, a dupla que subiu com o time no ano passado para a Série A praticamente não conseguiu jogar junta neste ano. Em vez disso, Lucas Fonseca assumiu a titularidade ao lado de Tiago.

Desta vez, o capitão Tiago também não estará em campo, na segunda-feira, 11, quando o Bahia vai até Goiânia enfrentar o Atlético-GO, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador ainda não se recuperou totalmente de uma fascite plantar (lesão na sola do pé) e, por isso, treinou em separado nesta sexta-feira, 8, com o preparador físico.

A ausência do defensor tricolor na partida foi confirmada nesta sexta por Preto Casagrande. “O Tiago está fora. Ele volta a treinar com o grupo assim que retornar de Goiânia. A ideia é que ele volte a treinar na quarta-feira, e aí vai evoluindo nos treinamentos para poder jogar contra o time do Cruzeiro”.

Sem o titular, abre-se uma corrida entre os reservas pela vaga. Teoricamente, os favoritos a preencherem essa lacuna na são os atletas da base Éder e Rodrigo Becão. Mas um novo jogador, recém-contratado, chega para brigar. Trata-se do novato Thiago Martins.

O atleta, porém, corre por fora, já que sua situação física atual inspira maiores cuidados. Apesar disso, Martins deve ser relacionado. “Conversei com ele [Thiago] ontem, após o treino. Ele chama atenção na parte técnica e tática. É um líder também, já entrosou com os outros jogadores, mas vem de uma lesão grave. Então, também é preciso ter uma cautela e acompanhar melhor no dia a dia”, explicou Preto.

A disputa

Nesse contexto de briga por posição, quem sai em vantagem é Rodrigo Becão. A tendência é que ele seja mesmo o titular na segunda. Isso porque o zagueiro foi o escolhido por Preto para substituir Tiago quando o titular saiu no intervalo na derrota para o Botafogo, há duas semanas.

Becão participou de seis partidas neste Brasileiro – sendo duas delas como titular. Alto e forte, o jogador de 21 anos é conhecido por ser bom jogo aéreo. Já Éder, concorrente direto, é mais veloz, e inclusive já jogou improvisado na lateral direita. Ele participou de sete jogos no campeonato, e começou jogando quatro vezes. Martins, por outro lado, ainda não atuou nesta temporada.

A corrida pela vaga ganhou ainda mais dramaticidade com o mistério feito por Preto Casagrande. O comandante fechou o treino de ontem e não deu pistas de quem deve assumir a titularidade na zaga.

Na atividade, o técnico comandou um treinamento tático, onde testou o time que começa contra o rival goiano. Num segundo momento, os atletas fizeram um trabalho com foco na bola parada ofensiva e defensiva, em cobranças de falta e escanteio.

Neste sábado, 9, o Esquadrão faz o último treinamento no Fazendão, às 8h30. Depois, no início da tarde, o time segue viagem para Goiânia.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

