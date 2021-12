Com técnico novo, Bahia estreia contra o Criciúma

Cristóvão Borges. Este é o nome que representa a grande aposta do Bahia para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, torneio em que o time baiano estreia na tarde deste domingo, 26, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse.

O pontapé inicial do tricolor no Brasileirão coincide com o primeiro jogo do time sob o comando de Cristóvão, que chega para tentar apagar da cabeça do torcedor tricolor as decepções acumuladas ao longo dos cinco primeiros meses do ano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no Campeonato Baiano.

Espera-se mais uma vez que Campeonato Brasileiro seja marcado pelo equilíbrio. Desde a edição de 2013, o Brasileirão é disputado no sistema de pontos corridos. Mais uma vez, portanto, os 20 clubes participantes se enfrentarão entre si, em jogos de ida e volta. Será campeão aquele clube que somar mais pontos. Os três primeiros garantirão vagas na Taça Libertadores da América. A Liga dará ainda oito vagas para a Copa Sul-Americana. Os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

Mantido na elite por dois anos consecutivos, o Esquadrão chega ao torneio nacional para buscar uma campanha melhor que as de 2011, quando terminou em 15º, e do ano passado, quando ficou em 16º. O Tigre passou os últimos oito anos longe da elite.

Além de Criciúma x Bahia, o domingo que encerra a rodada inaugural do Brasileirão tem ainda os duelos Grêmio x Náutico, Ponte Preta x São Paulo, Criciúma x Bahia, Santos x Flamengo, Fluminense x Atlético-PR, Cruzeiro x Goiás e Coritiba x Atlético-MG.

Bahia - A julgar pelos treinos que o técnico Cristóvão Borges comandou durante a semana, no Fazendão, o tricolor vai começar a partida contra o Criciúma com um time ofensivo.

O treinador deu apenas pistas de qual deverá ser o time titular, mas sinalizou positivamente para com a possibilidade de lançar os jovens Ítalo Melo, Marquinhos e Gabriel no setor de ataque, ao lado do centroavante Fernandão.

O time apresenta muitas novidades na lista de relacionados. O goleiro Marcelo Lomba retorna ao grupo, depois de dois jogos de fora. O atacante Obina, que se recuperou de uma lesão na coxa, também está de volta.

O zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo Raúl, recém contratados, foram relacionados pela primeira vez e podem fazer as suas estreias pelo Esquadrão.

Criciúma - O técnico Vadão tem alguns problemas a resolver no jogo de estreia do Tigre no Brasileirão: a sua equipe poderá ter até três desfalques.

O volante Amaral e o meia Ivo, que sequer treinaram durante a semana, foram vetados pelos médicos do clube e não participarão da partida. Os substitutos elegidos por Vadão são o volante Tiago Dutra e o meia João Vitor.

O treinador do time catarinense ainda não sabe se poderá contar também com o lateral-direito Suelliton, que reclamou de dores musculares e virou dúvida.

Se Suelliton for vetado, o ala Marlon deverá ser o seu substituto. O jogador treinou como titular no coletivo da última sexta-feira, 24.

