Com Souza em campo, Cristóvão faz mudanças no Bahia

Quase um mês depois de ter sofrido uma lesão muscular, o atacante Souza voltou a treinar na tarde desta terça-feira, 28, e foi o centro das atenções no Fazendão.

O Caveirão, porém, não deve ir a campo no jogo desta quarta-feira, 29, contra o Coritiba, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogador se juntou aos demais jogadores do elenco principal tricolor e participou do treino tático comandado por Cristóvão Borges.

O treinador do Esquadrão abriu mão do treino coletivo, mas deu a entender que fará duas mudanças em relação ao time que começou o duelo do último domingo, 26, contra o Criciúma.

Cristóvão sacou Rafael Donato e Ítalo Melo e lançou mão de Lucas Fonseca e de Diones, respectivamente. Os titulares treinaram com Madson; Lucas Fonseca, Titi e Jussandro; Fahel, Hélder, Diones, Marquinhos e Ryder; Fernandão. Os goleiros Marcelo Lomba e Omar treinaram em separado.

