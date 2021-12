Com Souza, Bahia estreia contra Maranhão na Copa do Brasil

Sob o comando do técnico interino Eduardo Barroca, o Bahia estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 11, diante do Maranhão. O duelo está marcado para as 21h50, no Castelão, em São Luís. Caso vença o confronto por dois ou mais gols de diferença, o Esquadrão elimina o jogo da volta, previsto para a próxima quarta, 17, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em busca de redenção, após perder de goleada para o arquirrival Vitória, no último domingo, 7, o tricolor terá duas novidades para a sua largada na competição nacional. Diones entra no lugar de Marquinhos Gabriel e Souza na vaga de Adriano Michael Jackson.

Na manhã desta quarta, 10, com o Caveirão e Diones na equipe titular, o Esquadrão realizou um último treino em Fortaleza. Durante o coletivo, Barroca fez correções de posicionamento e focou o treinamento de posse de bola. No início da tarde, o time seguiu para a capital maranhense, onde ficará concentrado.

Anunciado como novo treinador do Esquadrão na segunda, 8, Joel Santana acompanhará a partida no estádio, mas só deve estrear à frente da equipe no domingo, 14, pelo Baianão, contra o Vitória da Conquista.

Invicto - O Bahia encara o atual líder do Campeonato Maranhense. O Macão está invicto no estadual, seis pontos nas duas partidas disputadas e conta com o artilheiro do torneio, Casagrande, que marcou quatro gols nos últimos dois jogos.

Além do artilheiro da equipe, umas das grandes armas do Bode para bater o Esquadrão é o experiente meia Jackson. O volante de 40 anos, atuou pelo Vitória entre 2007 e 2009 e conhece bem o adversário. Ele foi campeão baiano em três ocasiões pelo rival e é o homem de confiança do técnico Meinha.

O time da casa deve ir a campo somente com um atacante. A ideia principal é não perder por dois ou mais gols de diferença e forçar a partida de volta, na capital baiana. O técnico Meinha acredita que, jogando o básico, o Maranhão pode surpreender o Bahia e sair com um bom resultado.

adblock ativo