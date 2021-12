Com semana "livre", Bahia faz treino puxado nesta quarta

O técnico Marquinhos Santos tem nove dias para tentar ajustar os erros do Bahia e tentar engatar uma boa sequência no Campeonato Baiano. Mesmo assim, as atividades começaram logo cedo nesta quarta-feira, 26. Sem jogo no meio da semana, o elenco se reapresentou pela manhã no Fazendão e participou de uma atividade física intensa.

Antes dos trabalhos dirigidos pelo preparador físico Fabiano Rosenau, o comandante tricolor reuniu os atletas para uma longa conversa. Na sequência, o grupo participou de uma avaliação física que são utilizados estímulos sonoros para analisar a resistência, o soccer test.

Somente os goleiros não participaram da atividade, enquanto fizeram trabalho específicos da posição com os preparadores.

Com a bola rolando, os jogadores fizeram um trabalho de posse e condução da pelota em campo reduzido. O único desfalque nas atividades foi o volante Wilson Pittoni, que permaneceu no departamento médico tratando o estiramento muscular - a previsão é que ele retorne em 12 dias.

Depois de três horas de treino físico e técnico, o grupo foi liberado. Os jogadores retornam ao batente nesta quinta-feira, 27, às 9h, para atividades em dois turnos no Fazendão.

