Com risco de lesão, titulares são poupados no Bahia

Após a folga do último domingo, o Bahia começou os treinos nesta segunda-feira, 22, visando o importante conforto contra o Grêmio, no sábado, 27, às 17h30 (horário de Salvador), no estádio de Pituaçu.

Cinco jogadores que foram titulares contra no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, no último sábado, ficaram fora da atividade no Fazendão: os laterais Neto e Jussandro, os volantes Diones e Fabinho, além do meia Gabriel. Todos fizeram o exame de CK e o resultado deu muito alto, o que indica um risco de lesão.

A boa novidade foi a participação do atacante Souza, que treinou normalmente com bola e está disponível para o jogo contra o Grêmio. Já Hélder continua sentindo dores na região do tórax e não foi liberado para o treino. Segundo a assessoria do tricolor baiano, o volante tem poucas chances de jogar no sábado.

