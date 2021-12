Dando sequência às comemorações dos 30 anos do título nacional de 1988, o Esporte Clube Bahia promoveu uma festa na tarde deste domingo, 17, no circuito Barra/Ondina.

Sob comando do cantor Ricardo Chaves, o local ficou lotado de torcedores que admiram o time. As celebrações continuam nesta segunda-feira, 18, com uma visita ao Fazendão, e na terça-feira, 19, haverá um café da manhã na Fonte Nova para a imprensa.

Na sexta-feira, 15, foi realizada uma missa na Colina Sagrada, contando com a presença do ex-técnico Evaristo de Macedo, ex-presidente Paulo Maracajá e funcionários.

Com Ricardo Chaves, Bahia celebra 30 anos do título nacional com show na Barra | Foto: Divulgação/ATarde

