Com Rhayner de volta, Marquinhos testa quarteto ofensivo

Depois de ser vetado do treinamento de quinta-feira, 27, por conta de uma virose, o atacante Rhayner retornou às atividades nesta sexta-feira de Carnaval no Fazendão. O atleta foi escalado na vaga de Branquinho, que havia usado o colete de titular no último coletivo.

O técnico Marquinhos Santos testou os onze iniciais com uma linha de três homens ofensivos no meio - com Rhayner na esquerda e Maxi Biancucchi na direita - e Marcão como referência no ataque. Anderson Talisca, que foi escalado como titular no coletivo de quinta, permaneceu na equipe, sendo o responsável pela armação das jogadas centralizado na linha de três. Na última partida, o Ba-Vi, o volante Uelliton havia começado no meio campo titular.

O comandante tricolor aproveitou para observar uma possível mudança também na lateral direita. Com a parte física aparentemente já recuperada, o lateral Rafael Galhardo treinou entre os titulares. Posteriormente Madson voltou ao posto da camisa 2.

A equipe foi montada com Marcelo Lomba; Rafael Galhardo (Madson), Titi, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Fahel, Rafael Miranda, Rhayner, Anderson Talisca e Maxi Biancucchi; Marcão.

Sem folga durante o carnaval, o time se reapresenta na manhã deste sábado, às 9h, no Fazendão. O Bahia entra em campo na próxima quarta-feira, 5, às 21h50, contra o Galícia, no estádio de Pituaçu, pela quinta rodada da 2ª fase do Campeonato Baiano.

adblock ativo